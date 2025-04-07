Архитектор Куликовский о проекте на берегу Казанки: «Это самое подходящее место»

Основатель архитектурного бюро Heads Group Владислав Куликовский в интервью «Татар-информу» высказался о перспективах строительства нового многофункционального центра «Яр Парк» на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе города.

«Это, наверное, самое подходящее место: с одной стороны – историческая застройка на воде, с другой – современная архитектура», – считает Куликовский. Он отметил, что технологические аспекты проекта, включая работу с намывными территориями, наверняка были тщательно продуманы заранее: «Люди, которые строят, понимают, что делают. Очевидно, что все просчитано и даже возможные сложности, такие как высокий уровень грунтовых вод, в проекте учтены».

Архитектор высоко оценил эстетическую составляющую проекта: «Предложенные формы достаточно элегантны, не массивны. При такой панораме и обилии воздушного пространства это решение выглядит уместным». Куликовский сослался на принципы классика градостроительства Камилло Зитте, подчеркнув, что масштаб застройки полностью оправдан размерами акватории Казанки.

Особое внимание эксперт заострил на практической пользе проекта: «Казани остро не хватает качественных офисных пространств класса А+. Сейчас их буквально единицы. Этот проект восполнит дефицит».

Говоря о возможных проблемах, Куликовский отметил: «Естественно, есть определенный вопрос с транспортом. Но как будто бы у нас все равно есть куда расти, и, думаю, все это тоже просчитано на перспективу. Такие масштабные проекты просто так не проходят согласование, потому что город следит за этим, дозапрашивает и расчеты транспортного характера тоже». Он выразил уверенность, что все вопросы были тщательно проработаны на стадии согласования проекта.

Строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки анонсировали осенью 2023 года. Инвестиции в проект, как тогда заявлялось, составят 28,7 млрд рублей к 2028 году. Известно, что он объединит в себе туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, включая люкс-гостиницу, торговый центр, офисные помещения, детский сад и площадки для проведения общественных и развлекательных мероприятий.

Подробнее о том, не навредит ли будущий «Яр Парк» экосистеме Казанки и выдержит ли насыпная набережная небоскребы высотой до 225 метров, читайте в материале «Хотелось бы увидеть не просто комплекс зданий»: казанский Сити на низком старте.