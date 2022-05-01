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Строительство
1 мая 2022  10:50
Эльза Кузнецова

Специалист из Италии участвует в конкурсе на должность главного архитектора Зеленодольска

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Специалист из Италии участвует в конкурсе на должность главного архитектора Зеленодольска

Итальянский архитектор Элио Фиорини из города Терни принимает участие в открытом конкурсе на должность главного архитектора Зеленодольска. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Элио Фиорини является членом Совета архитекторов Италии. Накануне мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев пригласил Элио в Зеленодольск. Вместе с главой исполкома Ильясом Ганиевым они посетили городские парки и осмотрели объекты, которые сейчас находятся в процессе стройки: новую школу в Мирном и Центр культурного развития. 

Элио Фиорини отметил, что Зеленодольск — красивый, уютный и чистый город. По его мнению, здесь ощущается «своя неповторимая энергетика». 

«Строящиеся объекты имеют современный вид и стилистические решения. Особенно хочется отметить высокие темпы строительства», — сказал Элио Фиорини и предложил новые варианты архитектурной концепции Зеленодольска. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прием заявок на вакантную должность главного архитектора Зеленодольска стартовал 12 апреля. Победитель конкурса сможет реализовать свой проект на территории города. Заявки принимаются до 12 мая.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#зеленодольский муниципальный район
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