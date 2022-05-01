Специалист из Италии участвует в конкурсе на должность главного архитектора Зеленодольска

Итальянский архитектор Элио Фиорини из города Терни принимает участие в открытом конкурсе на должность главного архитектора Зеленодольска. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Элио Фиорини является членом Совета архитекторов Италии. Накануне мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев пригласил Элио в Зеленодольск. Вместе с главой исполкома Ильясом Ганиевым они посетили городские парки и осмотрели объекты, которые сейчас находятся в процессе стройки: новую школу в Мирном и Центр культурного развития.

Элио Фиорини отметил, что Зеленодольск — красивый, уютный и чистый город. По его мнению, здесь ощущается «своя неповторимая энергетика».

«Строящиеся объекты имеют современный вид и стилистические решения. Особенно хочется отметить высокие темпы строительства», — сказал Элио Фиорини и предложил новые варианты архитектурной концепции Зеленодольска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прием заявок на вакантную должность главного архитектора Зеленодольска стартовал 12 апреля. Победитель конкурса сможет реализовать свой проект на территории города. Заявки принимаются до 12 мая.