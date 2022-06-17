Архитектор Елабуги: Изюминкой новой набережной станет маяк

На новой набережной Елабуги создадут насыпь с асфальтированной дорогой — марину для катеров. Об этом рассказала архитектор города Ильнара Гилязова, которая разработала генеральный план объекта.

Согласно генплану, контур набережной будет продолжен, также добавят освещение и установят малые архитектурные формы.

«Набережная будет переходить в марину для катеров. Будет создана насыпь с асфальтированной дорогой, пешеходными тротуарами и местом спуска катеров на воду. Изюминкой марины, на мой взгляд, станет маяк», — рассказала она.

С марины можно будет попасть на благоустроенную набережную, на нижнем уровне которой возможно расположить смотровую площадку, а на верхнем — сделать зону ресторана, установить детскую и спортивную площадки, предусмотреть места для торговли и проката на летнее время.

Для расположения набережной с пляжем выбрали знаковое место для города, которое находится на подножии Елабужского городища и является местом встречи гостей с водного пути, пишет «Новая Кама».

Ранее сообщалось, что в Елабуге появится благоустроенный пляж с гаванью для яхт.

Фотографии: «Новая Кама».