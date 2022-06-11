В Елабуге может появиться благоустроенный пляж с гаванью для яхт

Новый благоустроенный пляж в Елабуге может появиться недалеко от пристани по улице Шишкина. О том, как будет выглядеть новый объект для отдыха, рассказал директор Департамента строительства при исполкоме района Равиль Шарипов.

«Ширина пляжа будет 50 метров, а самая широкая часть — 80 метров. Длина составит 350 метров. Недалеко будет построена марина (специальная гавань). Желающие смогут там парковать свои катера», — сообщил Шарипов.

По его словам, при проектировании учитывалось то, что данная зона затопляется во время паводка. При строительстве со дна будет подниматься песок, чтобы повысить уровень территории и заодно очистить русло реки.

На благоустроенной территории появятся малые архитектурные формы, фонари, скамейки и игровые площадки. Также у предпринимателей будет возможность открыть кафе.

«На данный момент проект утвержден на местном уровне, его ожидает экспертиза. Только после ее положительного решения можно будет приступать к работам», — приводит слова Шарипова газета «Новая Кама».