Архитектор Айвар Саттаров: Абсолютная высота Соборной мечети составит 132 метра

проект Айвара Саттарова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Архитектура новой Соборной мечети в Казани будет основана на образе Ноева ковчега, а минареты будут возвышаться на 132 метра. Об этом рассказал автор проекта мечети, казанский архитектор Айвар Саттаров.

«Соборную мечеть установим на стилобат. Если Ленинская дамба на 58 метров выше уровня воды, то стилобат поднимем на 60 метров, то есть основание мечети будет на два метра выше моста. С этой точки мечеть будет возвышаться еще на 52 метра, а ее самый высокий минарет — на 77 метров. Абсолютная высота здания над уровнем моря составит 132 метра. Длина здания — 120 метров, ширина — 60 метров», — рассказал Айвар Саттаров.

Для сравнения: высота 10-этажного жилого дома составляет примерно 40 метров.

Пользователи в соцсетях ранее отмечали, что мечеть будет красивой, но низкой, ее не будет видно издалека. Айвар Саттаров опроверг эти предположения. По словам архитектора, мечеть Кул Шариф тоже построена в низине с использованием стилобата. Поэтому новая мечеть будет выглядеть так, будто она стоит на возвышенности. Но даже в этом случае мечеть Кул Шариф останется более высокой, поскольку она стоит на холме, и символически это будет правильно, пояснил архитектор.

«Соборная мечеть у реки, поэтому мне вспомнился ковчег пророка Ноя. И я решил сделать проект в стиле ковчега. Как Ной спас человечество, думаю, и религия сохранит нашу нацию», — поделился Айвар Саттаров.

8 июля были подведены итоги международного конкурса эскизных проектов Соборной мечети в Казани. Первое место разделили два проекта — Айвара Саттарова (Казань) и бюро «Гинзбург архитектс» (Москва).