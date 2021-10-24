При раскопках в центре Казани обнаружено серебро Ивана Грозного

Специалисты Института археологии имени Халикова Академии Наук РТ обнаружили в захоронении XVI века на территории реставрируемого Петропавловского собора Казани серебряную монету времен Ивана Грозного. Об этом «Татар-информ» рассказал научный сотрудник института, археолог Илья Тищенко.

«Это серебряная денга копейная – мелкий номинал. На монетке написано: “Царь Великий князь Иван”. Археологи давно уяснили для себя, что в основном погребения, которые совершаются во второй половине XVI века на территории Поволжья, были безинвентарные – не было традиции оставлять в гробу нательный крест. Поэтому в первом ярусе, где была найдена монета Ивана Грозного, упокоенные были без предметов личного благочестия. А монета, видимо, попала в могильную яму с поверхности, куда ее кто-то обронил», – пояснил Илья Тищенко.

Такие монетки, к слову, весили меньше грамма и из-за своего размера назывались чешуйками. Они были очень распространены и чеканились в разные годы в нескольких вариантах и в нескольких городах, так что хорошо знакомы коллекционерам. Но, например, в фондах Национального музея РТ ни одной такой монетки нет, констатировали музейщики.

Найти подобную в земле можно лишь с помощью металлоискателя. Сто таких денег составляли рубль, а их размер и форма стали основой для поговорки «На Югория лист на березе с копейку» (в мае, когда только распускаются березовые листочки, они напоминают эту монету – прим. Т-и). Петр I, правивший почти через 200 лет после Ивана Грозного, очень не любил эти мелкие монеты, называл их вшами и арбузными семечками, а затем начал, но не успел реализовать при жизни денежную реформу.

Серебряная денга (без мягкого знака!) и ещё около 30 предметов (нательные бронзовые кресты XVII и XVIII веков, образок с ликом святого из склепа XVIII века, пуговицы, серьги, пряжки от ремней и более поздние монеты) были найдены археологами в этом году при обследовании захоронений под северной галереей Петропавловского собора.

Сами человеческие останки, которые были здесь обнаружены в объеме восьми армейских ящиков при рытье котлована под ИТП (индивидуальный тепловой пункт, то есть котельную для собора), стали неожиданной находкой для строителей. Оказалось, на месте собора еще в XVI веке была деревянная церковь и приходское кладбище на прилегающей к ней территории. Людей здесь хоронили на протяжении двух столетий.

Подробнее о находках при реставрации Петропавловского собора Казани читайте здесь.