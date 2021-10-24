Археологи нашли одно из первых православных кладбищ Казани, упомянутое в архивах XVI века

Реставрация памятника архитектуры федерального значения – Петропавловского собора Казани – дала возможность археологам подтвердить ранее известные по писцовым книгам 1566 – 1568 годов сведения о расположении на территории этого храма одного из первых православных кладбищ города. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал научный сотрудник Института археологии имени Халикова АН РТ Илья Тищенко.

Вскоре после взятия Казани Иваном Грозным (в 1552 году) на этом месте была построена деревянная церковь Петра и Павла. И при ней с середины же XVI века официально существовало приходское кладбище. Почти два века спустя церковь была перестроена купцом Иваном Михляевым в каменный собор с колокольней, но кладбище при нем продолжало существовать. В 1771 году вышел указ Сената о запрете захоронений из-за эпидемии чумы в черте города, погост был закрыт и постепенно ушел в прошлое. Реставрационные работы последних лет сначала в 2019 году, а затем и в нынешнем сезоне вскрыли сначала у колокольни, а затем и под северной галереей самого собора человеческие останки. На вопрос, чьи они и как здесь оказались, пришлось искать ответ археологам.

«Дело в том, что северная галерея была пристроена к Петропавловскому собору в конце XIX века. Внешне кажется, что это изначально единый, целостный собор и погребений там (под ним) не может быть, поэтому когда строители обнаружили останки, они были сильно удивлены. Но выяснилось, что еще в XVIII веке в этом месте был оборудован склеп, там нашли порядка 15 — 20 черепов. А в конце XIX века тоже проводились строительные работы, и строители уже тогда наткнулись на кладбище. Перезахоранивая, они сложили черепа на склепы из соображений, чтобы все было в одном месте. Когда при нынешней реставрации строители это увидели, они подумали, что это разрушенное кладбище, но стали опускаться ниже и нашли нетронутые погребения», – рассказал Тищенко.

Если в 2019 году при укреплении фундамента колокольни нашли останки четырех индивидов, то в этом году строители наткнулись на более массовые захоронения. Понадобилось целых восемь армейских ящиков, чтобы сложить перезахороненные еще в XIX веке останки, обнаруженные под северной галереей Петропавловского собора. Ниже, опустившись на уровень четырех метров от поверхности, археологи нашли еще более древние и нетронутые погребения.

«Мы обнаружили захоронения по православному канону. Некоторые из погребенных размещались в специальных камерах – кирпичных склепах. Мы расчистили костяки и обнаружили несколько ярусов этого кладбища. Каждый ярус соответствовал своему времени: нижний ярус датируется второй половиной XVI века, а самый верхний – XVIII веком – на кладбище хоронили людей два столетия», — пояснил собеседник.

Задачи извлечь полностью все погребения с приходского кладбища нет, подчеркнул Илья Тищенко. Исследователи подняли останки только в том месте, где строителям нужно было вырыть котлован для котельной. Все они после изучения будут перезахоронены на территории собора. В научных целях археологов интересует, в первую очередь, демографическая ситуация того времени — количество мужчин и женщин.

«У археологов обычно стоит задача исследовать те части, которые раньше не исследовались, усилия направляются на более древние культуры и памятники. Что касается городской культуры нового времени или позднего Средневековья, обычно острой необходимости исследовать ее нет, поэтому в основном эти исследования ограничиваются спасательными работами. Чтобы хозяйственные строительные процессы не разрушили памятник, как в данном случае, мы занимаемся его спасением. Но спасение заключается не в том, что мы сохраняем и не даем строить что-либо, мы тщательно фиксируем, отмечаем на планах, чтобы оставить это в качестве культурного наследия для потомков, ради научного интереса», — резюмировал археолог.

Подробнее о найденных останках и серебре Ивана Грозного, обнаруженного в захоронении XVI века, читайте здесь.