Артисты «Созвездия-Йолдызлык» присоединились к празднованию Дня народного единства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, в День народного единства, участники движения «Созвездие-Йолдызлык» выступили в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля на гала-концерте республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Коллективы из разных городов и районов республики представили свои номера на сцене ТАГТОиБ.

«В Татарстане проживают в мире и согласии 175 национальностей. В свою очередь наши активисты представляют разные народности. Несмотря на то, что мы все разные, нас объединяет одно — любовь к творчеству», — заметил лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма, почетный наставник, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

«Ежегодно в рамках фестиваля представлены танцы и песни разных народов мира. Через высокое искусство мы прививаем молодежи чувство гордости за свою Родину и свой народ, чувство уважения к народам, проживающим в нашей стране и сохраняем культурное наследие», — подчеркнул он.

По словам самих участников движения, выступление на таком событии вместе с известными артистами стало честью для них.

Подробнее о концерте можно прочитать в материале «Татар-информа».