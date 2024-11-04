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В Казани прошел гала-концерт фестиваля «Наш дом – Татарстан» в День народного единства
Проводить в День народного единства гала-концерт этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан» стало доброй традицией в республике. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, приветствуя гостей и участников фестиваля.
«Сегодня на этой сцене выступят лучшие творческие коллективы республики. Выражаю признательность всем его организаторам и участникам за энтузиазм, любовь к родной культуре и вклад в ее популяризацию. Хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов в трудовой и творческой деятельности на благо нашего Отечества и родного Татарстана», - сказал Песошин.
Он добавил, что история народного ополчения, благодаря которому завершилось Смутное время в России в 17 веке, – это яркий пример того, на что способны россияне, объединившиеся для общей цели.
«Сегодня в зоне СВО боевое братство представителей разных национальностей и конфессий вновь встало против внешней угрозы. Уроженцы Татарстана демонстрируют примеры отваги и мужества. Всенародной стала и поддержка военнослужащих, помощь их семьям», - подчеркнул Премьер-министр РТ.
В заключение Песошин сказал, что единство народов во все времена было и остается надежной основой поступательного развития.
«Мы сильны тогда, когда действуем вместе. Сохранение мира и согласия, развитие языков, культур и традиций народов для нас всегда было и будет важнейшим приоритетом», - заключил он.
Гала-концерт фестиваля прошел на сцене татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Перед гостями выступили около 1,5 тыс. артистов из 31 района республики, которые творчески представили один из самых многонациональных регионов России под лозунгом «Народов много – Родина одна!».
Помимо этого, в рамках торжественного мероприятия, лицам, внесшим большой вклад в этнокультурное развитие народов Татарстана, вручили государственные награды, а творческим коллективам - денежные сертификаты от имени Раиса республики Рустама Минниханова.
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