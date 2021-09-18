Артисты Бугульминского драмтеатра завершили в этом сезоне череду игр UenFest

Артисты Бугульминского государственного драматического театра имени Баталова завершили в этом сезоне череду игр UenFest. На празднике двора актеры развлекали детей уличными народными играми. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит Бугульминского драмтеатра Юлия Исмагилова.

Организатором игр выступает Министерство культуры Татарстана. Цель учреждений культуры — показать детям и подросткам, как увлекательны народные игры.

«Предать [народные игры] забвению нельзя. Наследие нужно нести бережно и гордо. Тем более что игры, в которые играли дети буквально 30–40 лет назад во всех дворах, прошли проверку временем. Игры „Колечко“, „Казаки-разбойники“ и прочие помнят родители. Но внедрить их в среду нынешних детей непросто. Поэтому на помощь приходят учреждение культуры», — отметила собеседница агентства.

На этот раз совместно с Татарским культурным центром и библиотекой Бугульмы артисты приняли участие в днях двора, организованных на улицах Циолковского, Комсомольской, Лазо. Для взрослых была предусмотрена своя программа с награждением, песнями и танцами. Для детей предназначались актуальные холодными вечерами подвижные игры.

Артисты вспомнили «репку» — игру, которую можно проводить в любом месте двора. Она основана на известной детской сказке: игроки выстраиваются в гусеницу, первый обхватывает столб, остальные держат друг друга за пояс. По команде ведущего все начинают тянуть. Первый разорвавший гусеницу получает приз. Каждому участнику от театра досталось маленькое лакомство.

«Баталовцы» вспомнили много игр, но не обошлось и без профессионального подхода. Они провели небольшую сценическую разминку с ребятами, проверяя их на внимательность и скорость адаптации к новым заданиям. Впрочем, это вызвало только положительную реакцию со стороны юных жильцов домов, выходящих на отремонтированный двор.

Темой предыдущего выхода артистов театра к подросткам стали ненецкие народные игры. Актеры выбрали игры именного этого народа, потому что два года назад бугульминский театр побывал на гастролях в Ямало-Ненецком автономном округе, представил свои спектакли и познакомился с юными зрителями. В учебное время дети живут в интернатах при школах, а на каникулы уезжают к родителям, которые занимаются оленеводством. Игры ненцев представляют собой не только развлечение, но и средство физического воспитания, которое призвано развивать скорость и ловкость.

Растущие в тундре дети обладают зорким зрением, внимательностью и наблюдательностью. Игра «Медведь и ягодники» приближена к реальности. Медведи часто становятся гостями в поселках на полуострове Ямал. Правила игры таковы: дети собирают ягоды возле спящего медведя, тот просыпается и ловит тех, кто пришел по ягоды. В игре «Три прыжка» игроки становятся в ряд и, сомкнув ноги, делают три прыжка подряд. Кто прыгнул дальше — выиграл. В жизни ненцев умение далеко прыгать особенно актуально весной, когда начинается обильное таяние мелких рек — притоков Оби.

«Уже 20 сентября артисты театра уезжают на гастроли в Республику Коми, они вернутся в самом конце сентября. Сезон игр на улице закрыт. Открывается новый сезон — театральный», — заключила завлит театра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Бугульминский драмтеатр представит «Танцы во время Луназы» на Северном фестивале в Сыктывкаре.