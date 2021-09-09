Бугульминский театр представит «Танцы во время Луназы» на Северном фестивале в Сыктывкаре

Фото: Денис Гапонов / предоставлено Бугульминским драмтеатром

Артисты Бугульминского драматического театра сегодня приступили к репетициям драмы «Танцы во время Луназы», которую представят на IV Северном театральном фестивале в Сыктывкаре. В этом году он посвящен столетию Республики Коми. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Северный театральный фестиваль пройдет на сцене театра драмы имени В. Савина с 22 сентября по 3 октября. Выступление бугульминцев состоится 24 сентября. Актеры выступят на одной площадке с труппами Московского театра имени Вл. Маяковского, театра „Мастерская“ из Санкт-Петербурга, Театра имени Ф. Волкова из Ярославля и знаменитого пермского театра „У Моста“», — рассказала собеседница агентства.

Ежегодно Северный фестиваль проходит под определенным девизом. Слоган этого года — «Русская классика. Наследие». Бугульминский театр также принял предложение поучаствовать в круглом столе перед началом представления. Мероприятие посвящено «Русскому театру в национальном регионе», что актуально как для Татарстана, так и для Республики Коми.

Артисты Бугульминского драмтеатра привезут в Сыктывкар спектакль ирландского драматурга Брайена Фрила. Пьеса написана на основе биографии писателя и посвящена судьбе пятерых незамужних сестер, которые воспитывают одного сына и ухаживают за дядей с деменцией. Премьера в театре состоялась в октябре прошлого года.

«30-е годы XX века, нормы поведения диктует молитвенник. Снаружи все прилично, но внутри семью раздирают ненависть, ревность, чувство долга и желание свободы. Из всех щелей одиночество дует сильнее, чем ветер перемен в то и дело распахивающуюся дверь. У них совершенно нормальное желание нравиться мужчинам, быть рядом со своим единственным, дарить ему тепло и детей. Но что-то в определенный момент идет не так: мужчины выбирают других — молодых, стройных, способных искренне смеяться и принимать самостоятельные решения. На сцене — клетка, где вместо прутьев световые столбы, вокруг — темное пространство. Там, за стенами дома, живут, дышат полной грудью, танцуют, играют свадьбы соседи. А в своей клетке сестры только и делают, что грызут друг друга, ожесточенно осыпая градом безжалостных слов», — рассказала о сюжете Юлия Исмагилова.

По пути к Сыктывкару гастрольная группа Бугульминского драмтеатра заедет в Киров и Омутнинск. Не только для того, чтобы переночевать, но также дать спектакли «Голубцы по объявлению» и «Иван-царевич и Царевна-лягушка».

«В общей сложности в гастрольный тур отправятся 13 актеров и столько же обслуживающего персонала: костюмеры, водители, реквизитор и другие», — уточнила Исмагилова.