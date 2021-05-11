Артистка татарской эстрады рассказала о состоянии раненного в школе № 175 сына

Сын участницы популярного дуэта «Фарида-Алсу» Алсу Сунгатуллиной, ученик 8 «А» класса казанской гимназии № 175 Ислам Сунгатуллин в результате нападения на школу получил ранение средней тяжести. Сейчас он находится в больнице.

«Сын в больнице. Я была в ДРКБ, видела его, говорила с ним. Слава Аллаху, в сознании. Лежат в одной палате с одноклассником», — рассказала ИА «Татар-информ» Алсу Сунгатуллина.

По ее словам, сына спасло только то, что они с другом сидели на задней парте. «Когда в класс зашел террорист и начал стрелять, они вдвоем нагнулись под парту. Но все же он получил повреждение спины, рана достаточно глубокая. Врачи говорят, ранение средней тяжести. Пиджак весь разорван. Директор по радио приказал всем закрыться в классных кабинетах. Террористы взломали дверь. Как рассказывает сын, под прицел попали дети, сидящие на первых партах, есть погибшие», — рассказала она.

Семья Сунгатуллиных проживает рядом со школой.

«Сначала я услышала очень громкий шум, грохот. Не поняла, что это. Сработали сигнализации машин. Из окна увидела, как люди бегут, сразу после этого послышались звуки выстрелов. Сообщила мужу, он побежал в школу. Потом уже приехали и полиция, ОМОН, “Скорая”.

Некоторые из детей сами вышли, большинство там остались. Восьмые классы все учились на третьем этаже. Некоторые спрыгнули с окон.

Сын тоже вышел сам, он был в состоянии шока. Его с одноклассником тут же увезла “Cкорая”...» — рассказала артистка.

На данный момент жизни сына певицы ничто не угрожает.

Как сообщало ИА «Татар-информ», в результате нападения на школу погибли семеро детей, все учащиеся восьмого класса: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, погиб один из учителей, а также сотрудник школы. В детской клинической больнице в настоящее время находятся 18 детей, некоторые из них с огнестрельными ранениями.