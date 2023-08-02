Винокур, говоря о физической форме Путина, отпустил колкость в сторону Президента США

Фото: kremlin.ru

Российский эстрадный артист, юморист и певец Владимир Винокур на торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле обратил внимание на хорошую физическую форму Президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в некоторых государствах руководители страны «и по трапу самолета взобраться самостоятельно не могут».

«Вы знаете все, какая нагрузка на нашем Президенте, но, слава Богу, он у нас физически развит, спортивный, и, в общем-то, я радовался – видел вас на коне и как вы поднимаетесь по трапу самолета, потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться и поздороваться не знают с кем», – цитирует шоумена РИА Новости.

Отметим, что СМИ ранее публиковали кадры, на которых Президент США Джо Байден, поднимаясь по трапу самолета, запинается и падает.

Путин наградил Винокура за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он также вручил золотые звезды Героев России и Орденов Мужества участникам спецоперации и вдовам тех бойцов, которые были удостоены этих наград посмертно.