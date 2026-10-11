Артига заявил, что футбол сегодня был несправедлив к казанцам

Франк Артига

Фото: rubin-kazan.ru

Наставник казанского «Рубина» Франк Артига прокомментировал поражение, которое из-за автогола потерпели его подопечные на своем поле от московского «Динамо».

«Во втором тайме мы вынудили команду соперника зайти в свою штрафную, прижаться к воротам. Мы прилагали все силы, чтобы забить гол. Я думаю, что сегодня футбол был к нам несправедлив», – заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Артига напомнил, что в первом тайме у динамовцев вовсе не было ударов в створ, однако они всё же записали на свой счет гол.

«Поэтому я считаю, что ребята сегодня провели отличный матч, показали очень высокий уровень <...>», – подчеркнул главный тренер «Рубина». И добавил, что такой высокий уровень игры необходимо перенести на следующий матч.

Автогол оказался забит на 31-й минуте. Защитник гостей Хуан Касерес нанес удар, голкипер «Рубина» Евгений Ставер отбил мяч, но тот попал в защитника хозяев Жахонгира Урозова, после чего угодил прямо в ворота. Сказалось на игре казанцев и удаление Ильи Самошникова в конце первого тайма. Удаление Рубенса, после которого состав команд сравнялся по численности, произошло уже под самый конец игры.

В итоге «Динамо» получило три очка и возглавило турнирную таблицу (с 22 очками). «Рубин» с 12 очками находится на девятой позиции. Теперь 18 октября казанцам предстоит в гостях встретиться с московским «Спартаком».