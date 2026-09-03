news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 сентября 2026 10:41

Артига объяснил отсутствие ротации в «Рубине»

Читайте нас в
Телеграм
Артига объяснил отсутствие ротации в «Рубине»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига прокомментировал вопрос о физическом состоянии игроков на фоне выступления практически одним составом в двух турнирах — чемпионате России и Кубке страны.

Специалист признал, что нагрузка на футболистов серьезная, однако подчеркнул важность обоих турниров для клуба. По его словам, тренерский штаб вынужден выпускать сильнейший состав, поскольку предыдущий опыт ротации оказался неудачным.

– Да, это непросто, но мы понимаем важность обоих турниров для нашего клуба, поэтому используем сильнейших и в чемпионате, и в Кубке. У нас был момент с ротацией в матче с «Родиной», и мы помним, что тогда произошло, – цитирует Артигу официальный сайт «Рубина».

Напомним, накануне, 2 сентября, «Рубин» обыграл «Оренбург» в матче 3-го тура Кубка России (1:1, 4:2 по пенальти).

#фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане участники СВО и их близкие могут пройти программу «СВОй» бизнес

2 сентября 2026

«Гнать поганой метлой!» – Слуцкий о нападении семьи мигрантов на продавщицу

2 сентября 2026
Новости партнеров