Артига объяснил отсутствие ротации в «Рубине»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига прокомментировал вопрос о физическом состоянии игроков на фоне выступления практически одним составом в двух турнирах — чемпионате России и Кубке страны.

Специалист признал, что нагрузка на футболистов серьезная, однако подчеркнул важность обоих турниров для клуба. По его словам, тренерский штаб вынужден выпускать сильнейший состав, поскольку предыдущий опыт ротации оказался неудачным.

– Да, это непросто, но мы понимаем важность обоих турниров для нашего клуба, поэтому используем сильнейших и в чемпионате, и в Кубке. У нас был момент с ротацией в матче с «Родиной», и мы помним, что тогда произошло, – цитирует Артигу официальный сайт «Рубина».

Напомним, накануне, 2 сентября, «Рубин» обыграл «Оренбург» в матче 3-го тура Кубка России (1:1, 4:2 по пенальти).