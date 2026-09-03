Нигматуллин спас Артигу: как «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»

К третьему туру Кубка России казанский «Рубин» подходил в лихорадочном состоянии. Негатива прибавляло и то, что в этом квартете подопечные Франка Артиги после двух матчей значились последними - имея два очка, с той самой победы над «Спартаком». Исправлять ситуацию предстояло в Оренбурге. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Новый капитан, Сиве снова забивает

Перед этой игрой все ждали от Франка Артиги нового сочетания - до этого он ни разу не повторился. Испанец своими конфигурациями показывает - идет поиск идей, оптимальное выявится со временем. И пока это самое время ему дают, он продолжает экспериментировать.

Но не забывает главное, что цель - все-таки выигрывать. А потому на этот кубковый матч выпустил слегка обновленный, но по сути своей, стартовый состав. А чтобы мы совсем были ошарашены, главой этого «десанта» сделал Руслана Безрукова. Это уже второй капитан во втором матче кряду - в прошлой встрече с махачкалинским «Динамо» рулил Илья Рожков.

«Это воодушевляло меня. «Рубин» - это большой клуб и очень приятно после четырёх лет в команде почувствовать себя капитаном и пережить это. Естественно, был боевой настрой. Хотелось показать, что капитанскую повязку дали не зря», - сказал «ТИ-Спорту» Безруков.

Да, в воротах Нигматуллин, в центре Юкич и Ходжа, в защите Лобов, Урозов, Арройо. В целом, выглядело по-иному, но очень внушительно. Первый же момент в матче остался за хозяевами - это Джерссон Гонсалес пробил, но Артур этот удар перехватил уверенно. Дальше уже казанцы взялись за дело: Арройо неплохо навесил, а Сиве не успел опередить защитника. Затем мы увидели классное подключение Никиты Лобова после взброшенного аута - но голкипер хозяев Андрей Ходанович на месте.

Александар Юкич Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин», словно оставив прошлые игры где-то в параллельной вселенной, заиграл в эти 45 минут иначе. Все получалось. Партнеры создают два отличных момента для Жака Сиве, но ему чего-то не хватает в минимуме. Но на третий раз все выходит - Самошников бьет, голкипер отбивает над собой и Сиве на добивании прожимает защитника - 0:1.

Дальше Нигматуллину пришлось спасти. После мы увидели еще одно классное подключение Лобова, он даже пробил, но слабо. Затем Сиве имел шанс на гол - Арройо в этом эпизоде делал для партнера все, только попадай, но нет. Было видно, что «Рубин» откровенно «возит» соперника. Но вот забить этот самый второй все никак не получалось.

Ошибка Урозова и отсутствие игры у «Рубина» во втором тайме

Думаю, все татарстанские болельщики уходили смотреть перерыв примерно с одной мыслью - ну неужели сегодня будет веселее и додавим. Но, как это часто бывает в спорте, он за такие мысли тебя наказывает. Подопечные Франка Артиги не стали исключением.

Начнем с того, что Ильдар Ахметзянов, которого казанские журналисты встретили в пресс-центре перед игрой, на второй тайм делает сразу три замены. А дальше момент, как из немого кино - длинная передача в направлении штрафной казанцев, Урозов срезает мяч, а Нигматуллин несется спасать положение, пятившись назад - перекладина и Касаджиков добивает мяч в сетку - 1:1. Вот как этот эпизод расценивает сам Джахонгир:

«Я выбивал мяч в аут, но он как-то ни туда пошел что ли», - сказал игрок журналистам.

Артига оперативно, чувствуя, что игра может уплыть, делает свой хет-трик из замен - появились Мальдонадо, Начо и Рожков. Но это совсем не помогло. «Оренбург», ведомый своими фанатами (их, к слову в этот вечер пришло почти 3000 человек), продолжал давить - Куль бил, но Руслан снова потащил.

Илья Рожков Фото: rubin-kazan.ru

У Казани за моменты во втором тайме отвечал только Юкич. Сам придумал, сам пробил. В самой концовке хозяева могли забивать и побеждать, но удар Рената Голыбина с разворота ушел выше створа.

Нигматуллин, ненужная потасовка, яркая речь Артиги

В итоге, игра так плавно и дошла до любимого счета «Рубина» в этом сезоне - 1:1. И нас ждала серия пенальти, как и в матче против «Спартака». И здесь определился главный герой матча - Артур Нигматуллин. Он отразил сразу два удара соперника:

«Нет никакого секрета. Просто выбираешь угол и играешь. Ты всегда гадаешь. Понятно, что есть какие-то вещи, когда можно что-то предполагать. Но ты можешь предполагать три раза, но на четвёртый соперник в другой угол ударит», - сказал Нигматуллин журналистам.

Было в этой футбольной «лотерее» и еще кое-что - потасовка. Причем, стенка на стенку. Но ее достаточно быстро купировали:

«На поле можно потолкаться вскипеть, но когда сходятся друг на друга... Если хотите подраться, вам в другой вид спорта. Я не знаю суть всей проблемы, но всё равно это не красит как одну, так и другую команду», - сказал Нигматуллин журналистам.

Артур Нигматуллин Фото: rubin-kazan.ru

А вот Франк Артига после матча свою лучшую речь сказал не журналистам, а в раздевалке. Куда, к слову, журналистов тоже пустили:

«Есть фраза такая: «Если чувствуете запах крови, надо добивать». И в первом тайме мы знали, что исход матча может меняться, и, к сожалению, он поменялся. Нигма, спасибо и всех с победой! Ребят, завтра отдых, вы заслужили. Через три дня нам предстоит матч дома с «Ахматом». Ребят, эту серию надо продолжать», - воскликнул Артига.

Нам лишь остается констатировать, что «Рубин» показывает те самые, ожидаемые нотки. Превратится ли это в музыку, узнаем 7 сентября в Казани - в гости в Казань пожалует «Ахмат».