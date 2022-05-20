ДУМ РТ выложило в свободный доступ шрифт «Казан басма»

Духовное управление мусульман Татарстана выложило шрифт «Казан басма» для бесплатного скачивания. Также в свободном доступе теперь находится электронная версия обновленного издания Куръана «Казан басма».

Об этом сегодня официально объявит муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в ходе проведения пятничного намаза на месте строительства Соборной мечети Казани и пленарного заседания Форума татарских религиозных деятелей, передает пресс-служба ДУМ РТ.

Духовное управление сделало одним из своих главных проектов к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Обновленное издание Куръана «Казан басма» — один из главных проектов ДУМ РТ в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Этот проект служит свидетельством возрождения татарских традиций коранопечатания.

«Казан басма» — это первый печатный Куръан, изданный в Казани в 1803 году по стандарту «Ар-Расм Аль-Усмани» и получивший богословское признание во всем мусульманском мире.

Теперь же в Казани специалисты создали специальный компьютерный шрифт «Казан басма» на основе аутентичных типографских оттисков издания.

