Артемьев о Большунове: Спортсмен его уровня должен стремиться к корректному поведению

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Татарстанский шахматист Владислав Артемьев рассказал об интересах в других видах спорта и оценил поведение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во время конфликтной ситуации, которая произошла на одном из этапов Кубка России по лыжным гонкам с Александром Бакуровым.

– За какими-то другими видами спорта следите?

– Время от времени слежу, не пристально. Новости спортивные читаю, недавно лыжник Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан, выиграл гонку на Кубке России в Казани. В целом мне нравится этот спортсмен.

– Слышали ли о скандальной истории с участием Большунова, когда на одном из этапов Кубка России на финише он в отместку оттолкнул одного из спортсменов (Александра Бакурова)? Что думаете о его поступке, должен ли так поступать профессиональный спортсмен?

– Да, слышал, но подробно не вникал. Считаю, что спортсмен высокого уровня должен стремиться к корректному поведению. В то же время стоит помнить, что в профессиональном спорте много стресса, эмоций и ставки очень высоки, поэтому, на мой взгляд, все должны быть чуть добрее друг к другу, всякое случается, – ответил шахматист «Татар-информу».

Напомним, в ноябре на первом этапе Кубка России 2025/26 по лыжным гонкам в Кировске Большунов на финише толкнул в спину стоявшего Александра Бакурова, за то, что тот случайно подрезал его во время гонки на трассе. В результате последний получил повреждение и вынужден был восстанавливаться от полученной травмы.

Владислав Артемьев является победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2019), чемпионата Европы (2019) и двукратным чемпионом России (2023, 2024). Также он становился бронзовым призером ЧМ-2023 по блицу и серебряным призером по рапиду (2025).