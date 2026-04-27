Артем Жога назвал «запутанной» историю гибели тургруппы Дятлова

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, рассказывая об увиденных им достопримечательностях УрФО, счел «действительно достаточно запутанной» историю гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году на перевале, названном впоследствии в память о них.

«Знаете, на Урале много красивых мест, которые стоит посетить. Недавно я побывал на перевале Дятлова. Регулярно изучаю новые места, стараюсь все выходные проводить активно», – заметил полпред, являющийся выходцем с Донбасса, в интервью RT.

«Много конспирологических версий. Как бы то ни было, это уже история. Когда-то, может быть, мы узнаем, что произошло», – заметил Жога, упомянув, что проводники рассказывали, что причиной гибели туристов стал сход лавины.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах на Северном Урале в начале февраля 1959 года. Шесть человек умерли от общего охлаждения, еще у троих нашли серьезные переломы. Советские прокуроры назвали причиной гибели людей «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Впоследствии Генеральная прокуратура РФ провела проверку обстоятельств трагедии и в 2020 году назвала причину гибели группы. Травмы, полученные туристами, были вызваны сходом лавины, а погибли они от переохлаждения (теплые вещи остались в палатке, которая оказалась погребена под снегом).

При этом сохраняют популярность и различные конспирологические версии. Одна из них, выдвинута в начале 2010-х годов Алексеем Ракитиным, предполагает, что некоторые из участников группы были сотрудниками КГБ под прикрытием. Их заданием, по мнению автора версии, было передать замаскированным под другую тургруппу иностранным разведчикам важную дезинформацию, связанную с советскими ядерными технологиями. Но шпионы либо раскрыли этот план, либо случайно демаскировали себя и убили всех членов группы.

В качестве обоснования этой версии приводится повышенная радиоактивность трех фрагментов одежды погибших. Однако немногим меньшее загрязнение в 1950-е годы считалось нормальным для людей, работающих с радиоактивными материалами, так что в самом факте повышенной радиоактивности нет ничего удивительного.

Сейчас перевал Дятлова является популярным туристическим маршрутом.