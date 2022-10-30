Путешествуя по России: тропой группы Дятлова к семи великанам плато Мань-Пупу-Нёр

Плато Мань-Пупу-Нёр – в переводе с языка манси «Малая гора идолов» – включено в список семи чудес России. Корреспондент «Татар-информа» в составе группы из 12 человек поднялась по пешему маршруту на плато, чтобы посмотреть на знаменитых мансийских болванов – Столбы выветривания.

Память группы Дятлова увековечили мемориальной табличкой

Из города Ивдель Свердловской области по дороге, построенной еще заключенными Ивдельлага, отправляемся на машине в тайгу, на поляну, откуда начинается пеший маршрут. Ехать всего 150 км, но поездка занимает почти 6 часов! Кузов-фургон грузовика-вездехода «Урал-375» предусмотрительно обит ковром, на потолке петли, чтобы держаться. Кидает машину нещадно, ветки лупят по крыше, оставляя вмятины. Грузовик с разбега плюхается в реку, преодолевая брод, и останавливается на поляне. Отсюда начинаем пешеходную часть маршрута.

Первые шаги по тайге, первое болото. Тропа такая, что черт ногу сломит. На ёлках, как рыбацкие сети, висит мох. На привалах едим бруснику и пьем прямо из реки – вода вкусная, чистая. Доходим до приметной стоянки «Вилка-Ложка»: неизвестно, кто и когда вырезал из дерева в центре поляны столовые приборы – вилку, ложку, нож и в придачу к ним штопор. Но место стало известным и служит ориентиром группам на маршруте. В эту ночь провалились в сон, как в вату.

На второй день вышли на перевал Дятлова между безымянной высотой 905 и Холатчахлем – «мертвой горой». На отроге Холатчахля и разыгралась трагедия группы Дятлова.

Здесь обозначена зона палатки, где в последнюю ночь находились ребята из туристической группы. На большой каменной глыбе-останце установлена мемориальная табличка с фамилиями погибших.

Разбивать лагерь на склоне Холатчахля в наши планы не входило, и мы двинулись дальше. На спуске с горы нас догнала еще одна группа туристов – историков МГУ. С ними-то мы и провели ближайшую ночевку, и они нам поведали всевозможные версии загадочной гибели группы Дятлова.

Самой вероятной показалась версия падения ракеты. Ни для кого не секрет, что в СССР производились испытания ракетного оружия. И исследователи допускают, что у перевала могла упасть ракета. Специалисты утверждают, что гептил – главный компонент ракетного топлива – выжигает в месте падения весь кислород, что могло заставить дятловцев в панике покинуть палатку, кто в чем был, и бежать вниз.

Эта версия объясняет многие загадки дела, такие как ярко-оранжевый цвет кожи тел, повышенный радиоактивный фон одежды, светящиеся предметы в небе и многое другое.

Пояс великана и свистки от медведей

На следующий день выходим из тайги и дальше идем уже по тундре с карликовыми деревьями, густым ягелем и камнями, прячущимися под мхом. Очень красиво, но идти тяжеловато: для каждого шага приходится высоко поднимать ноги. Вокруг курумники, разнообразные камни – сокровище Уральских гор, лишайники, мхи. Много ягеля, который так любят северные олени. Климат здесь суровый, поэтому мы наслаждались каждой минутой на удивление солнечного дня.

Хребты Северного Урала в основном имеют округлые вершины, будто сложенные руками человека. Солнце стояло еще высоко, когда подошли к горе Щебёнке. Название ей подходит как нельзя кстати: огромная куча гравия, как будто насыпанная гигантским экскаватором, казалась искусственной и очень сильно контрастировала с окружающим пейзажем. Здесь мы разбили лагерь и весь вечер пели песни под забытую кем-то раньше гитару. За несколько дней наша группа спелась в буквальном смысле.

Постепенно мы приближались к границе Европы и Азии. Уральские горы протянулись на тысячи километров, разделив две части света. «Урал» в переводе с башкирского – пояс. По легенде в этих краях жил великан и носил пояс с глубокими карманами, в которых прятал всё своё богатство. Однажды он снял пояс и растянул его через всю землю – так образовался главный Уральский хребет.

Вдали замаячил хвойный лес, небольшой, но, по рассказам бывалых туристов, кишащий медведями. Мы предупреждали хозяев тайги о своем появлении с помощью свистков. Лес и стал нашим пристанищем на эту ночь.

Территория плато Мань-Пупу-Нёр охраняется очень хорошо, в том числе квадрокоптерами

На следующий день погода начала портиться, а дорога окончательно превратилась в месиво. В Печеро-Илычский заповедник заходили уже в густом тумане. Ступаешь и не знаешь, что под ногами – то ли есть камень под мхом, то ли по щиколотку провалишься. «Месили» тундру весь день. Но зато потом отдохнули в горных модулях, места хватило всем. Можно было затопить печь и обсушиться перед завтрашним 20-километровым переходом налегке к каменным останцам – самым древним горам на Земле возрастом 200 млн лет.

Тайга и тундра Северного Урала манят первозданной красотой отчаянных путешественников, но и не упускают возможности показать суровый характер. Проливной дождь целый день не давал нам возможности идти на Пупы, но затем было принято решение все же дойти до плато. Времени уже не осталось, а в обратную сторону – пешком те же 120 км. За нами пришел работник заповедника. Девушка-инспектор, хорошо знающая эти места, шла довольно быстро, и надо было торопиться изо всех сил, чтобы не потерять ее из виду. В небольшом домике с беседкой нас уже ждал экскурсовод. И мы наконец отправились к необычным каменным столбам Мань-Пупу-Нёр – одному из семи чудес России!

Территория плато принадлежит Печоро-Илычскому заповеднику и охраняется очень хорошо, в том числе и квадрокоптерами. Попасть сюда можно только при наличии пропуска в указанную дату и под руководством экскурсовода. Тем, кто хочет посетить плато самостоятельно, не прибегая к услугам турфирм, нужно обращаться к руководству заповедника заблаговременно – в год выдается всего 230 пропусков.

Плато издавна считалось святым, и приходить сюда разрешалось только шаманам

На протяжении двухсот миллионов лет Уральские горы подвергались воздействию ветров, дождей и морозов. В результате постоянных и резких перемен погодных условий до наших дней сохранились только семь наиболее стойких останцев высотой от 30 до 42 метров. Каждый неповторим и напоминает то фигуры зверей, то людей. Может, именно поэтому у местного народа манси сложились о них легенды. Плато издавна считалось святым, и приходить сюда разрешалось только шаманам. По одной из легенд, каменные столбы когда-то были великанами-самоедами, стремившимися уничтожить весь вогульский народ. Они пришли сюда издалека, но когда поднялись на плато, их вожак увидел гору Ялпинг-нёр, приведшую его в великий ужас. Он выронил свой бубен и тут же окаменел вместе со своим войском. По легенде на горе Ялпинг-нёр жили добрые духи, находящиеся в хороших отношениях с вождем манси – Куущаем.

Считается также, что останцы – окаменевшее зло. Недаром это место остаётся труднодоступным. На протяжении многих десятков километров отсюда нет ни одного населенного пункта – выжить в таких жестких условиях почти невозможно. Еще бы, ведь зимой здесь часто температура падает до минус 50 градусов! Даже летом надо быть готовым к возможному снегу, непрекращающемуся по две недели дождю и ветру с порывами до 25 метров в секунду.

Пешком на плато можно дойти в период с июня по сентябрь и с февраля по март. В остальное время походы сюда опасны, в связи с чем пропуск получить нельзя. В день нашего похода к останцам дождь приостановился лишь на час, словно природа сжалилась над нами и решила все-таки показать семь каменных великанов. А потом всё снова стало быстро погружаться в густой туман.

Утром мы распрощались с волонтерами и работниками заповедника и отправились в обратный путь. Обратно шли семь дней той же дорогой через Отортен и перевал Дятлова. Голубику гребли пригоршнями. В конце похода не было никакой усталости, один сплошной восторг – от первозданной красоты, чистоты рек, обилия грибов и ягод, ощущения наблюдающего за тобой зверя. И множества загадок, таящихся в каждом камне.

Фото: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»