«Кого пытаются обмануть?»: Хохорин обвинил школы в сокрытии малолетних правонарушителей

Министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин назвал школы, руководство которых замалчивает информацию о правонарушениях учащихся. Сейчас в антирейтинге ведомства находятся 11 учебных заведений, рассказал глава МВД по РТ на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки.«Мы пока определили 61 учебное заведение, требующее повышенного внимания. При этом в 50 из них администрация здраво оценила ситуацию, принимает меры по исправлению, своевременно предоставляет информацию. В остальных 11 школах картина обратная, они вошли в наш так называемый антирейтинг», – заявил Хохорин.

По его словам, руководители школ, попавших в антирейтинг, знают о противоправном поведении учащихся, но всячески это скрывают. В основном работа с учениками уже нарушившими закон проводится только в том случае, когда это вышло за пределы школы. «Информация о совершенных правонарушениях, драках, вымогательствах в школах замалчивается», – добавил докладчик.

Он уточнил, что самая проблемная в этом плане – казанская гимназия № 180. «Здесь укрывательство поставлено на поток, несмотря на то, что с нашей стороны неоднократно на это указывалось. Заместитель директора по воспитательной работе даже не смогла найти наблюдательные дела на несовершеннолетних, состоящих на внутреннем контроле, на заседаниях совета по профилактике в гимназии рассматриваются только вопросы неуспеваемости, инспекторы ПДН на них не приглашаются», – констатировал министр.

Глава МВД добавил, что в этом году в отдел полиции не поступило никакой информации, хотя было, о чем сообщать. Например, о деятельности группы учеников «Яна» антиобщественной направленности. «На их счету домогательства до девочек, распространение видео сексуального характера, кража самоката с дальнейшей его продажей. Были жалобы со стороны родителей, однако администрация предпочитала решать все эти вопросы на своем уровне. Проблему пропаганды нетрадиционного ислама среди учащихся директор также не замечает или не хочет видеть. И это только малая толика из имеющихся в гимназии проблем», – подчеркнул он.

Все эти проблемы обсуждались на заседании республиканской комиссии по делам несовершеннолетних в мае этого года с главами районов, напомни Хохорин. Тогдаотмечалось, что в нескольких школах сложилась непростая обстановка, связанная с многочисленными правонарушениями, девиантным поведением учащихся и неконструктивной позицией администраций по этому вопросу. Ожидалось, что после обсуждения объем информации от учебных заведений по всем проблемам значительно возрастет, но в мае в МВД поступило 30 сообщений, в июне – 16, а в июле – всего15. «Да, можно аргументировать, что каникулы, отпуска. Но как оказалось, недошедшей до МВД информации предостаточно», – посетовал министр.

Он также сообщил, что полицейские вместе с представителями Минобрнауки в июле – августе посетили 26 учебных организаций. После изучения их документации они выявили большое количество сведений о противоправных действиях учеников или в отношении них. «Никто и не думал их выносить за пределы своих стен. После рейдов в школы пошла новая тенденция – зачистка документации. Кого они пытаются обмануть? Только себя и своих подопечных, которых лишают настоящей поддержки и защиты», – сказал Хохорин.

По инициативе Министерства внутренних дел по Татарстану разработана программа профилактической работы на 2022-2023 годы по работе с учащимися трех проблемных учебных организаций, в том числе и гимназии №180. Мероприятия составлены индивидуально с учетом обстановки в конкретной школе.

«Пока эти планы — результат чисто теоретической мозговой атаки специалистов и руководителей заинтересованных ведомств. Мы хотим обкатать их на практике под нашим контролем и с нашим участием, в дальнейшем самые успешные мероприятия включить в типовые планы других школ, которые будут попадать в список проблемных», – проинформировал докладчик.

По его словам, в этом году также принято решение разграничить категории несовершеннолетних, подлежащих учету в школах, разделив на зоны в зависимости от степени общественной опасности. В частности, определено три зоны: красная — высокого риска, желтая — повышенного, зеленая — умеренного риска.

Кроме того, планируется взять под контроль техникумы и колледжи. «Обстановка в техникумах и колледжах полностью выпадает из внимания и контроля», – резюмировал Хохорин.

Учебные заведения, входящие в антирейтинг МВД по Татарстану: Казанский торгово-экономический техникум, школы №№ 8 и 42 Казани, многопрофильная полилингвальная гимназия № 180 Казани, Набережночелнинский политехнический колледж, школа № 21 Альметьевска, Балтасинская гимназия, Буинский ветеринарный техникум, школа № 1 Зеленодольского района, Лениногорский политехничесий колледж, школа № 8 Нижнекамска.