Хохорин: Более трети правонарушений подростков — убийства, грабежи, разбои, кражи

В Татарстане более трети правонарушений, совершенных подростками или с их участием, — убийства, грабежи, разбои и кражи. Об этом сообщил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«Своевременно принимаемые в республике комплексные меры позволяют не допустить роста подростковой преступности. На протяжении последних лет отмечается сокращение массива таких преступных деяний. Но при малейшем ослаблении контроля и степени воздействия ситуация может измениться», — заявил докладчик.

По информации МВД по Татарстану, за семь месяцев этого года было расследовано 433 преступления, совершенных несовершеннолетними, в том числе 149 тяжких и особо тяжких. Среди них — три убийства, девять разбоев, 22 грабежа, 261 кража. За аналогичный период 2021 года было расследовано 426 преступлений.

Хохорин рассказал, что в мае в Спасском районе школьник и студент техникума совершили убийство сожителя матери последнего. В Зеленодольске 1 августа четверо несовершеннолетних, трое из которых были учащимися школы, в пиццерии, не заплатив, забрали пиццу и нанесли побои продавцу.

«Продолжаются активные попытки вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий со стороны преступных группировок и представителей деструктивных течений», — подчеркнул министр.

По его словам, на учете МВД по РТ стоят почти 2,5 тыс. несовершеннолетних правонарушителей.

«Это немало, но учитывая высокую латентность процессов, происходящих в подростковой среде, даже эти цифры не отражают реального количества представителей подрастающего поколения, чье поведение или психологическое состояние вызывает тревогу», — заключил Хохорин.