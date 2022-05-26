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Официальная хроника
26 мая 2022  09:19
Полина Шевчук

Артем Хохорин представил личному составу нового главу ГИБДД РТ

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Артем Хохорин представил личному составу нового главу ГИБДД РТ

Сегодня на совещании министр внутренних дел Артем Хохорин представил личному составу нового главу УГИБДД МВД по РТ Рустема Гарипова.

Рустем Гарипов начинал службу с должности инспектора ДПС в родном Чистополе. С 2014 году был начальником отделения ГИБДД в Нурлате. В 2018 году возглавил такой же отдел в Нижнекамске.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 26 мая министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин представит личному составу нового главу Госавтоинспекции Татарстана. Ленар Габдурахманов, который более пяти лет возглавлял ГИБДД РТ, с начала мая назначен на должность заместителя руководителя ГИБДД РФ.
 

#глава гибдд рт
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