Артем Прокофьев: «Сохранить статус Президента РТ до выборов — это логичное решение»
Сохранение должности Президента РТ до следующих выборов руководителя республики является абсолютно логичным шагом. Такое мнение журналистам высказал депутат Госдумы от Татарстана Артем Прокофьев.
Он отметил, что в этой значимой сфере была проделана большая работа и достигнуты определенные компромиссы.
«Рустам Нургалиевич [Минниханов] был избран на выборах Президентом Татарстана, и он должен работать в этом статусе до истечения полномочий. Это абсолютно логичное решение», — считает Прокофьев.
Он добавил, что в дальнейшем реализация федерального закона о публичной власти [во исполнение которого переименуется должность Президента РТ] и разрабатываемого закона о муниципальной власти вызовут еще немало дискуссий.
«Это большой политический процесс. Думаю, что мы будем еще не раз обсуждать то, как следует проводить эти реформы», — заключил Артем Прокофьев.