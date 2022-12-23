Артем Прокофьев: «Сохранить статус Президента РТ до выборов — это логичное решение»

Сохранение должности Президента РТ до следующих выборов руководителя республики является абсолютно логичным шагом. Такое мнение журналистам высказал депутат Госдумы от Татарстана Артем Прокофьев.

Он отметил, что в этой значимой сфере была проделана большая работа и достигнуты определенные компромиссы.

«Рустам Нургалиевич [Минниханов] был избран на выборах Президентом Татарстана, и он должен работать в этом статусе до истечения полномочий. Это абсолютно логичное решение», — считает Прокофьев.

Он добавил, что в дальнейшем реализация федерального закона о публичной власти [во исполнение которого переименуется должность Президента РТ] и разрабатываемого закона о муниципальной власти вызовут еще немало дискуссий.

«Это большой политический процесс. Думаю, что мы будем еще не раз обсуждать то, как следует проводить эти реформы», — заключил Артем Прокофьев.