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Ру Тат
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Политика
23 декабря 2022  13:15

Хабибуллин: «Должность Президента РТ сохранится до следующих выборов»

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Решение о переименовании высшего должностного лица Татарстана является компромиссным, поскольку предполагает сохранение должности Президента РТ до следующих выборов. Затем его сменит Раис Республики Татарстан. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Законно избранный Президент республики до окончания своих полномочий сохраняет текущее название. А новое название – Раис Республики Татарстан – будет действовать в отношении уже вновь избранного высшего должностного лица», — подчеркнул Хабибуллин.

Он напомнил, что следующие выборы руководителя республики должны состояться осенью 2025 года.

#президент Татарстана
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