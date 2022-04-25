Артем Лукоянов отреагировал на новый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал продление контракта с казанским клубом. По словам хоккеиста, с новой командой он постарается сделать все, чтобы вернуть в столицу Татарстана Кубок Гагарина.

«Очень рад остаться дома, играть дома приятнее всего, я рад выступать в Татарстане и защищать цвета «Ак Барса». Большое спасибо клубу за предложение и благодарю болельщиков за поддержку. С новой командой мы постараемся сделать все, чтобы снова вернуть Кубок в Казань», – заявил Лукоянов в соцсетях.

Напомним, 33-летний форвард продлил контракт с клубом на два сезона до 2024 года.

В минувшем сезоне Лукоянов провёл в составе «Ак Барса» 49 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о первых действиях «Ак Барса» на трансферном рынке КХЛ.