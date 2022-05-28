Артем Галимов: «Здорово, что «Ак Барс» пополняют такие мастера, как Шипачев или Войнов»

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал переход в казанский клуб Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова. По словам 22-летнего хоккеиста, здорово, что состав команды пополняют такие мастера, как Шипачев или Войнов.

«В «Ак Барсе» всегда хватало отличных игроков, и здорово, что состав пополняют такие мастера как Шипачев или Войнов. Очень интересно будет с ними выходить на лед. Дальше ты, наверное, спросишь про Олега Знарка, но пока тему следующего сезона поднимать не хочется. Отдохнул, на этой неделе уже начал готовиться. Впереди много работы. Пусть все идет своим чередом», – цитирует Галимова «РБ-Спорт».

Кроме того, форвард казанцев прокомментировал тот факт, что он унаследовал 95-й номер у легенды «Ак Барса» Алексея Морозова.

«Разговоры про номер пошли, когда меня стали подтягивать к первой команде. В раздевалке говорили: «Хренасе, ты номер Морозова взял?». И вот только тогда я понял всю значимость этих цифр. Стараюсь держать марку. Кто-то из пацанов однажды сказал: «О, 95-й и 25-й в одной тройке, как в старые времена». Данис Зарипов сразу: «Стоп-стоп. Этому 95-му до настоящего еще расти и расти», – отметил Галимов.

Ранее бывший форвард «Ак Барса» Николай Коваленко прокомментировал переход из казанского клуба в нижегородское «Торпедо».