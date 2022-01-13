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Ру Тат
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Спорт
13 января 2022  16:53
Арсений Каримов

Дзюба отправился на сборы с «Зенитом», несмотря на слухи о переходе в «Рубин»

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Нападающий Артем Дзюба, вокруг которого ходит много слухов о возможном переходе в «Рубин», улетел на сборы вместе со своим нынешним клубом — петербургским «Зенитом». Пост с составом на сборы в межсезонье опубликован в Twitter’е команды.

Вместе с командой отправился и новый нападающий «Зенита» — купленный у «Крыльев Советов» Иван Сергеев, который забил гол «Рубину» в последнем матче между командами и стал лучшим игроком встречи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Рубин» на этой неделе может объявить о переходе Артема Дзюбы.

#фк рубин #артем дзюба
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