Дзюба отправился на сборы с «Зенитом», несмотря на слухи о переходе в «Рубин»
Нападающий Артем Дзюба, вокруг которого ходит много слухов о возможном переходе в «Рубин», улетел на сборы вместе со своим нынешним клубом — петербургским «Зенитом». Пост с составом на сборы в межсезонье опубликован в Twitter’е команды.
Отправляемся на #ГазпромТренировочныеСборы в следующем составе 👌 pic.twitter.com/yEOsKmMPlu— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 13, 2022
Вместе с командой отправился и новый нападающий «Зенита» — купленный у «Крыльев Советов» Иван Сергеев, который забил гол «Рубину» в последнем матче между командами и стал лучшим игроком встречи.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Рубин» на этой неделе может объявить о переходе Артема Дзюбы.