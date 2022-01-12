Артем Дзюба, которого сватают в «Рубин», прошел медосмотр в «Зените» перед сборами

Нападающий Артем Дзюба, которого в СМИ связывают с переходом в казанский «Рубин», прошел медосмотр перед сборами в «Зените». Фото опубликовано в Twitter петербургского клуба.

Начинаем зимний медосмотр в ММЦ «СОГАЗ» ✌ pic.twitter.com/fB1E6bTHkm — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 12, 2022

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Рубин» может объявить о трансфере форварда уже на этой неделе, однако гендиректор «Зенита» Медведев опроверг слухи о возможном переходе.

Кроме того, в Instagram «Рубина» появился пост с составами на зимние сборы, где в графе нападающих значился «Не Дзюба 100%».