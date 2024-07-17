Арт-симпозиум в Елабуге собрал художников из России, Китая и Турции

В Елабуге стартовал ХIХ Международный арт-симпозиум по современному искусству. Участниками мероприятия стали 37 художников из России, Беларуси, Китая и Турции, 13 из которых участвуют впервые, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.

Россию представляют художники из 14 субъектов и 19 городов, при этом статус участников довольно высок — заслуженные деятели искусств, заслуженные художники России и народные художники Республики Татарстан.

Накануне, познакомившись с достопримечательностями и музеями города, художники собрались в Музее современного этноискусства ЕГМЗ, где состоялась дружеская встреча торжественно, открывающая XIX Международный арт-симпозиум по современному искусству.

На открытии участники смогли познакомиться друг с другом и обсудить свои планы на ближайшие 10 дней творческого процесса. Художников ждут мастер-классы по технике горячей эмали, по ксилографии на традиционной турецкой бумаге-эбру, а также круглый стол с выступлением искусствоведа из Турции Исмаиля Эрдогана.

Помимо этого, мастера кисти создадут свои шедевры на тему «Долгое-долгое детство».

От лица гендиректора ЕГМЗ Гульзады Руденко гостей поприветствовал её заместитель Александр Деготьков.

«Мы с гордостью всегда рассказываем всем нашим гостям об этом важном для популяризации историко-культурного наследия России событии. Ведь те художественные произведения, которые вы все создаете за эти 10 дней, пополняют Музейный фонд Российской Федерации», — отметил он.

Также автор и идейный вдохновитель симпозиума рассказал присутствующим о том, как ему пришла мысль посвятить нынешний симпозиум теме детства, когда он услышал песню из своего юного времени.

Торжественное открытие выставки работ участников ХIX Международного симпозиума по современному искусству на тему «Долгое-долгое детство» состоится 24 июля.

В этом году симпозиум посвящен Году семьи в России и проходит с 15 по 25 июля при поддержке Минкульта РТ.

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