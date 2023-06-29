Арт-резиденция уличного театра представит премьеру на бульваре в Челнах

2 июля на бульваре имени Карима Тинчурина в Набережных Челнах арт-резиденция уличного театра представит горожанам новую постановку «Время театра». Об этом сообщается на странице театра во «ВКонтакте».

Зрителя ждет не только увлекательное зрелище, но и возможность погрузиться в историю культуры и искусства, оценить его значение и значение великих поступков нашего времени.

Руководитель проекта «Арт-резиденция уличного театра горожан» Дмитрий Колесников поделился деталями. К примеру, в постановке будет задействовано пианино, конечно, будут и интерактивы со зрителями, спецэффекты.

Арт-резиденция уличного театра горожан — это урбанистический коммуникационный проект, направленный на решение городских проблем и проблем конкретных жителей, рассказывающий через уличный театр о том, как справиться с проблемами жителей посредством творчества.

Для молодежи — это, в первую очередь, площадка для развития творческих навыков в направлении «Уличный театр», а для города — это еще один из способов оживления общественных пространств и площадка самовыражения горожан.

Премьера намечена на 18.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что джазовый оркестр «Визит» дал концерт на Шишкинском бульваре в Челнах.