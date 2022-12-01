Арт-проект «Сказки о золотых яблоках» выпустил цикл видео на русском жестовом языке

Паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках» выпустила цикл роликов на русском жестовом языке, который посвящен рассказу о пятилетнем паблик-арт проекте в Альметьевске.

«Мы подготовили серию из 12 видео на русском жестовом языке, которая посвящена пятилетней паблик-арт проекте в Альметьевске. Команда не только расширяет свою аудиторию, но и делает искусство доступным для глухих и слабослышащих людей», — рассказали «Татар-информу» в оргкомитете проекта.

Видео-словарь проекта содержит лекцию-рассказ о самом проекте, объяснение его ключевых терминов (паблик-арт и мурал), рассказы о главных работах программы, а также новом городском пространстве, созданном командой, — Индустриальном сквере.

Благодаря видео можно узнать, почему известный художник из Уругвая Николас Санчез (AlfaAlfa) выбрал главной героиней своей работы гусыню, как по фасадам домов в Альметьевске можно узнать об истории татарской письменности, и какое животное, изображенное на одном из фасадов испанским художником DULK, является ключевым тотемным животным предков татар.

Адаптацией текстов занимались сурдопедагог, специалист по адаптации музейных программ для глухих и слабослышащих посетителей, автор видеогида на русском жестовом языке в Государственном Русском музее Александра Исаева и куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Екатерина Удалова. А ведущей цикла выступила гид-экскурсовод, переводчик русского жестового языка, член Асоциации глухих и слабослышащих экскурсоводов и гидов-переводчиков Екатерина Ибатуллина.

«Мы все разные, чтобы быть вместе, это важно учитывать. Одна из главных возможностей наладить коммуникацию — восполнение дефицита доступной информации, ведь нам всем важно иметь свободный доступ к знаниям. Теперь узнать, что такое паблик-арт, мурал, а также познакомиться с легендами Альметьевска и интересными фактами истории Татарстана можно на русском жестовом языке в любой точке мира», — отметила куратор программа «Сказки о золотых яблоках» Екатерина Удалова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Альметьевск украсил новый мурал «Главное не повторяться» длиной 28 метров.