Альметьевск украсил новый мурал «Главное не повторяться» длиной 28 метров

В Альметьевске появилась новая работа художника Владимира Абиха «Главное не повторяться», созданная в рамках заключительного, пятого сезона паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Как рассказали «Татар-информу» организаторы программы, работа уже завершена.

Мурал длиной около 28 метров украсил здание, где вскоре заработает новая арт-резиденция для занятия творчеством «Открытые мастерские». Раньше это здание, построенное в 60-е годы прошлого столетия, было складом. В 2022-м площадку решено было трансформировать для занятий жителей искусством и ремеслами.

Владимир Абих — пятикратный номинант премии Курехина, участник большого количества персональных и коллективных выставок, символично посвятил свою работу художественному процессу как таковому и сложностям, с которыми сталкиваются художники в своей деятельности.

Работа представляет из себя фразу «Главное не повторяться» на русском и татарском языках, которая все время повторяется.

«Здесь мы видим парадоксально-противоречивую ситуацию, когда содержание все время повторяется, при этом главная мысль — не повторяться. В работе мы видим противоречие формы и содержания: так как текст искажен, нужно перечитать его несколько раз», — рассказал художник.

По словам Абиха, для его практики очень важно, чтобы эта конкретная работа находилась именно в этом месте — в данном случае на здании мастерских. По его мнению, для художника довольно важной и сложной темой является тема повторяемости. С одной стороны, важно выработать свой стиль, с другой — художник может стать заложником своего стиля, слишком предсказуемым.

«Поэтому для художника важно повторяться, но при этом не повторять себя. И моя работа как раз об этом», — прокомментировал свою работу Абих.

В создании мурала участвовали местные художники, которые затем будут заниматься в этом здании.

«Сказки о золотых яблоках» — пятилетняя паблик-арт программа, реализуемая Институтом исследования стрит-арта и бюро «Новь» по инициативе компании «Татнефть» в городе Альметьевске. Проект представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на городские стены и соединенный общим велосипедным маршрутом, осуществляется при участии группы приглашенных экспертов и художников из разных стран.