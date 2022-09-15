Арт-объект из пивных банок в парке «Чебурашка» вызвал недоумение у жителей Елабуги

В парке «Чебурашка» Елабуги появился необычный арт-объект из пивных банок, который получил название «Маленький принц». Цель — призвать жителей ответственнее относиться к планете. Несмотря на «говорящий» о пользе объект, мнения елабужан разделились на два лагеря, причем у большинства композиция вызвала недоумение.

«Добрый день, в парке Чебурашка появился арт-объект из пивных банок, с острыми краями, в детском парке!» — возмутилась Анастасия Титова под постом во «ВКонтакте».

«Вы серьезно думаете пустые бутылки для мест, где играют дети? Это не критика — это возмущение! С раннего детства детей приучаем к этим банкам. Потом что хотим? Молодёжь с этими банками в руках. Что уже не судьба детское придумать? Красивое, чтобы глаза радовались! Использованные мусорные баночки?» — написала пользователь Айсылу Балобанова.

Пресс-секретарь Елабужского района РТ Екатерина Сайбель считает, что резонанс нагнетают искусственно. По ее словам, серию артобъектов из вторичного сырья подготовили в преддверии празднования Дня нефтяника во всех городах присутствия Компании «Татнефть». Все арт-объекты рассказывают о важности раздельного сбора и переработки мусора.

Материалы для инсталляций предоставили жители городов благодаря организованным точкам сбора вторсырья. Каждый город был сориентирован на какой-то конкретный сбор: пластик, бумага, стекло, бытовая и компьютерная техника, игрушки, пакеты, пробки от бутылок. Объекты созданы молодыми скульпторами — студентами и выпускниками филиала МГАХИ имени Сурикова мастерской А. Минуллиной.

Автором проекта «Маленький принц» в Елабуге выступила Дина Сергухина — выпускница Казанского художественного училища им. Фешина (отделение скульптуры), автор многих скульптур и арт-объектов, установленных в Татарстане. Она так объяснила концепцию своей идеи:

«Елабуга — город богатой истории, искусства и творческих проектов. Поэтому в качестве идеи для своего арт-объекта я выбрала философскую сказку про маленького принца, который говорил: „Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету“. Композиция выполнена из вторичного сырья: металл, монтажная пена, жестяные банки, CD-диски. Установленный в парке Арт объект станет напоминанием, что каждый человек несет ответственность за сохранение своей души, дома и планеты», — пояснила скульптор.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабужском музее-заповеднике появился необычный арт-объект — мурал от казанского художника Рустама Кубика.