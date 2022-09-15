Художник Рустам QBic нарисовал мальчика с кубиком на голове в музее-заповеднике Елабуги

В Елабужском государственном музее-заповеднике появился необычный арт-объект — одну из стен уличной площадки Интеллект-центра украсил рисунок. Такой опыт на культурной площадке был применен впервые. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Интеллект-центр — это креативное пространство для детей и молодежи, место проведения различных проектов, поэтому мурал появился именно здесь.

«Рисунок пользуется успехом. Всем участникам наших мероприятий в Интеллект-центре очень нравится эта работа, все фотографируют и фотографируются с удовольствием», — рассказала пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Автором мурала выступил известный стрит-арт-художник, выпускник Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина Рустам Кубик (QBic). Впервые его работы были представлены в 2013 году на дебютной персональной выставке в московской галерее Street Kit. Художник активно совершенствуется, участвует в различных международных стрит-арт-фестивалях, завоевывает все больше внимания у российских и зарубежных ценителей.

Над муралом в Елабуге он работал в течение пяти дней. В сюжете уличный художник отобразил образ популярной головоломки «кубик Рубика», который часто обыгрывает в своих работах. Даже творческий псевдоним художника стал своеобразной отсылкой к этой игре.

Новые муралы в музее-заповеднике создавать пока больше не планируется, добавила собеседница агентства.