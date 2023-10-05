Арт-объект и интерактивный павильон: в Казани началась работа по созданию сквера Учителя

В 2024 году в Казани появится сквер Учителя. На данный момент начались предпроектные исследования, которые предполагают проведение фокус-групп и интервью с представителями креативных индустрий, молодежных организаций и непосредственно с самими учителями, рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана.

Сквер Учителя расположится на набережной Казанки между экстрим-парком «УРАМ» и будущим Детским парком.

Предполагается, что в будущем общественном пространстве создадут интерактивный павильон, где учителя смогут проводить образовательные события с использованием современных технологий. Площадка также будет использоваться как место встреч педагогов со своими учениками. Помимо интерактивного павильона в сквере появится арт-объект, посвященный учителю.

Над проектом работает межведомственная команда. В ее состав вошли ряд ключевых ведомств Татарстана.

После предпроектных исследований, в следующем месяце, пройдет воркшоп. На нем эксперты вместе с участниками фокус-групп и будущими пользователями территории сформулируют техзадание на эскизный проект сквера и арт-объекта, а также подробно обсудят функционал интерактивного павильона.

Реализация проекта будет проходить в рамках Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки.

Напомним, сегодня в России отмечается День учителя. Президент РФ Владимир Путин объявил 2023-й в стране Годом педагога и наставника. В своем послании к Федеральному Собранию глава государства отмечал: «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя — об уважении и любви к родителям».

Ранее педагогов и ветеранов педагогического труда с их профессиональным праздником поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.