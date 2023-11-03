Раис РТ: Наше единение особенно важно в условиях беспрецедентного давления на Россию

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Единство народов России особенно важно, когда на страну оказывается беспрецедентное давление. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на концерте, посвященном Дню народного единства.

«Наше единение особенно важно в условиях, когда на страну оказывается беспрецедентное давление, недруги России пытаются внести раскол в общество, разделить людей по национальному и конфессиональному признакам», — сказал руководитель республики.

По его мнению, народы, проживающие в России, сильны только тогда, когда действуют сообща, живут в дружбе и согласии. «Сегодняшний праздник — подтверждение единства народов нашей большой Родины, символ общих достижений и побед», — отметил Раис РТ.

Неотъемлемым условием защиты суверенитета страны, ее дальнейшего созидательного развития является сохранение мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий, добавил он.

Для этого, по словам Минниханова, в республике действуют различные государственные программы, большое внимание уделяется поддержке этнокультурного движения, возрождению духовности.

Кроме того, создаются условия для развития языков, культур и традиций народов, проживающих в Татарстане. Большая работа в этом направлении проводится в Год национальных культур и традиций.

В республике функционируют 13 домов и центров дружбы народов, около 100 национально-культурных центров. «Важную роль во взаимодействии органов государственной власти и национально-культурных организаций играют Ассамблея народов Татарстана, Всемирный конгресс татар, Русское национально-культурное объединение, Духовное управление мусульман, митрополия Русской православной церкви», — подчеркнул Раис РТ.

Минниханов напомнил, что в преддверии Дня народного единства проходит этнокультурный фестиваль «Наш дом — Татарстан», который в последние годы охватил всю республику. Он поблагодарил участников мероприятия за энтузиазм, любовь к родной культуре и вклад в ее популяризацию.

После приветственной речи Раис РТ вручил государственные награды Татарстана за вклад в этнокультурное развитие народов республики. Так, медаль «За доблестный труд» получили директор Дома дружбы народов Нурлатского района Галина Терентьева и артист драмы Бугульминского государственного русского драматического театра Галина Чистякова.

Медалью «100 лет образования ТАССР» награждена библиотекарь Нурминской средней школы Балтасинского района Гульшат Шакирова.

Звания «Заслуженный учитель Республики Татарстан» удостоилась педагог мордовского языка и литературы Киртелинской школы Тетюшского района Галина Абраконова.

Звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» присуждено заведующей музеем Горького и Шаляпина в Казани — филиалом Национального музея РТ Марианне Гавриловой и режиссеру главной редакции музыкальных и литературных программ телерадиокомпании «Новый Век» Зульфире Мухамадиевой.

Благодарность Раиса Татарстана объявлена художественному руководителю этнического фестиваля «Крутушка» Ларисе Бикмуллиной, декану факультета татарского музыкального искусства Казанской государственной консерватории Лилии Сарваровой, заместителю директора по научной работе Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук РТ Олегу Хисамову.

На праздничном мероприятии также были вручены сертификаты от имени Раиса РТ творческим коллективам и дипломы победителям республиканского конкурса среди муниципальных образований «Культурная столица Республики Татарстан». Гран-при конкурса достался Арскому району.

В торжестве также принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.