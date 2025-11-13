Арский район отправил десять машин с гуманитарной помощью в зону СВО

Жители Арского района за 45 дней собрали и отправили в зону специальной военной операции десять машин с гуманитарной помощью.

10 ноября из Арска на передовую выехала очередная колонна с гуманитарным грузом. Всего за полтора месяца усилиями волонтеров, жителей района, предприятий и организаций было собрано все необходимое – от медикаментов до мобильной автобани.

Несмотря на моросящий дождь, на площади у администрации собралось множество людей – все пришли проводить колонну с одним желанием: чтобы бойцы вернулись домой живыми, здоровыми и с победой.

«Сегодня из района отправляется десять машин, внутри них еще шесть автомобилей. Мы собрали гуманитарную помощь за очень короткий срок – всего за полтора месяца. Это показатель нашей сплоченности. Участвовали все – от маленьких детей до бабушек и дедушек, никто не остался в стороне. Кто-то готовил сухпай, кто-то солил овощи, кто-то помог финансово. Отдельная благодарность руководителям организаций, предприятий, предпринимателям, которые всегда протягивают руку помощи, – отметил глава района Алмаз Хисамутдинов. – Крупные грузы мы отправляем один-два раза в месяц, но отдельные машины выезжают еженедельно. Волонтеры постоянно на связи с бойцами. Ученики школ и воспитанники детсадов написали 2600 писем с рисунками – это говорит о том, что мы идем правильным путем. Дети чувствуют важность поддержки наших защитников. Желаю скорейшего окончания СВО и возвращения ребят с победой».

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В церемонии отправки гуманитарной колонны принял участие депутат Государственного Совета Татарстана Марат Бухараев. Он подчеркнул, что подобные акции – это свидетельство народной поддержки бойцов, и выразил надежду, что помощь дойдет до адресатов и согреет их сердца.

Перед отправкой отец Лин произнес напутственные слова, а мухтасиб района Эмир хазрат Миннемуллин совершил молитву, пожелав доброго пути.

«Только от нашей волонтерской группы мы отправили помощь на сумму 730 650 рублей, – рассказала волонтер Алина Латипова. – Это 150 коробок с продуктами, 700 газовых баллонов, запчасти на 40 тысяч рублей, пять раций, три генератора, тепловая пушка, медикаменты, болгарка – все по заявкам ребят».

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Жители района помогали, кто чем мог. Пожилые женщины квасили капусту и готовили домашнюю лапшу, дети писали письма, сельчане приносили продукты.

«Наши люди показали свое единство, – говорит председатель районного совета ветеранов Рамзия Хамидуллина. – Стоило только сказать: «Отправляем 10 ноября», как откликнулись все. Мечети, дома культуры, пожилые – все включились в работу. Даже те, кто не может долго стоять на ногах, находили способ помочь. «Все для фронта, все для победы» – этот лозунг по-прежнему живет в сердцах».

«Очередная, четвертая автобаня готова, – написал в соцсетях ветеран боевых действий Рашат Салихзянов из Нового Кинера. – Мы сделали ее за десять дней. Спасибо каждому, кто не остался равнодушным».

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.