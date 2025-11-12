Жители Арского района подготовили четыре тонны капусты для бойцов СВО

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В Арском районе продолжается сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. На этот раз жители города Арска и села Купербаш объединились, чтобы заготовить квашеную капусту для отправки бойцам.

Работа развернулась на территории рынка напротив Парка Победы. Здесь десятки неравнодушных жителей шинковали и солили капусту прямо на улице и в помещениях рядом.

В числе активных участников – председатель районного совета ветеранов Рамзия Хамидуллина, жительницы района Гульназира Рахматуллина, Гульнара Исмагилова, Загира Закирова, Зульфира Мингазова, Миндияра Минзянова, Сания Минзина, председатель Союза пенсионеров Руфия Багаутдинова, Амина Гаффарова, Альфия Абдрахманова и многие другие.

«Когда сообщили, что будем квасить капусту для бойцов, я сразу обратилась к ветеранам и в мечеть. Переживали, что не успеем, но к делу присоединились все – семьями, соседями, улицами. Кто-то солит дома и привозит обратно. Не остались в стороне и 85-летние Рафис абый и Фания апа. Много капусты для засолки передал Ринат Сафин из мечети “Вочточная”», – отметила Рамзия Хамидуллина.

Четыре тонны капусты предоставило крестьянско-фермерское хозяйство «Кандишкин С.Р.». Доставку овощей организовал владелец рынка Ильназ Закиров. Индивидуальный предприниматель Наиля Бабакулова сообщила, что после капусты жители приступят к заготовке домашней лапши, которую также отправят военнослужащим.

Волонтеры помогали на всех этапах. Активное участие в погрузке принимало и молодое поколение – в том числе волонтер Алина Латипова. Легковые автомобили загружали готовую продукцию и отправлялись на склады для формирования общего груза.

Свою лепту внесла и семья Сибгатуллиных – Минзалия ханум со станции Арск передала от семьи и супруга Закарии 45 пол-литровых банок меда. «Пусть сотворенное добро вернется им сторицей», – сказала Рамзия Хамидуллина.

Атмосферу сплоченности и душевного тепла поддержал гармонист Рустам Зиятдинов из села Верхний Пшалым, который сопровождал работу музыкой.

Гуманитарный груз отправлен в зону СВО 10 ноября.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

