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Армянская авиакомпания в июне откроет регулярные рейсы из Нижнекамска в Ереван
Армянская авиакомпания Shirak Avia с 26 июня начнет выполнять регулярные рейсы из Нижнекамска в Ереван. Полетная программа продлится до 23 октября, сообщает пресс-служба аэропорта Бегишево.
«Авиаперевозчик из Армении, базирующийся в международном аэропорту Звартноц в Ереване, — новый партнер Бегишево», — отметили в пресс-службе.
Пассажиров будут перевозить на авиалайнерах Boeing 737-500 вместимостью 131 человек. Между Россией и Арменией действует безвизовый режим.
Открытие рейса также позволит татарстанцам воспользоваться маршрутной сетью международного аэропорта Звартноц, откуда выполняются полеты в страны Персидского залива, Европы и другие государства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что турецкая авиакомпания запустила рейсы из Казани в Анталью.
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