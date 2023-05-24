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Руc Тат
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Общество 24 мая 2023 18:03

Армянская авиакомпания в июне откроет регулярные рейсы из Нижнекамска в Ереван

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Армянская авиакомпания Shirak Avia с 26 июня начнет выполнять регулярные рейсы из Нижнекамска в Ереван. Полетная программа продлится до 23 октября, сообщает пресс-служба аэропорта Бегишево.

«Авиаперевозчик из Армении, базирующийся в международном аэропорту Звартноц в Ереване, — новый партнер Бегишево», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на авиалайнерах Boeing 737-500 вместимостью 131 человек. Между Россией и Арменией действует безвизовый режим.

Открытие рейса также позволит татарстанцам воспользоваться маршрутной сетью международного аэропорта Звартноц, откуда выполняются полеты в страны Персидского залива, Европы и другие государства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что турецкая авиакомпания запустила рейсы из Казани в Анталью.

#Транспорт #аэропорт бегишево #армения
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