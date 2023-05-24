Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Казани в Анталью
Турецкий лоукостер Pegasus Airlines запустил рейсы из Казани в Анталью. Расписание полетов составлено до конца октября, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
«Турецкая бюджетная авиакомпания стала новым зарубежным партнером международного аэропорта Казани», — уточнили в пресс-службе.
Рейсы выполняются по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Пассажиров перевозят на 186-местных авиалайнерах Airbus A320. Длительность перелета составляет около четырех часов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»