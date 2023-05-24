Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Казани в Анталью

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines запустил рейсы из Казани в Анталью. Расписание полетов составлено до конца октября, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Турецкая бюджетная авиакомпания стала новым зарубежным партнером международного аэропорта Казани», — уточнили в пресс-службе.

Рейсы выполняются по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Пассажиров перевозят на 186-местных авиалайнерах Airbus A320. Длительность перелета составляет около четырех часов.