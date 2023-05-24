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Общество 24 мая 2023 13:12

Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Казани в Анталью

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Турецкий лоукостер Pegasus Airlines запустил рейсы из Казани в Анталью. Расписание полетов составлено до конца октября, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Турецкая бюджетная авиакомпания стала новым зарубежным партнером международного аэропорта Казани», — уточнили в пресс-службе.

Рейсы выполняются по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Пассажиров перевозят на 186-местных авиалайнерах Airbus A320. Длительность перелета составляет около четырех часов.

#Транспорт #новый авиарейс #международный аэропорт казань #анталья
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