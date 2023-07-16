Армрестлинг и поднятие гирь: на Urban Games прошли занятия от проекта «Армия — это сила!»

В субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, в рамках организованных в Казани Всероссийских игр Urban Games IV состоялись занятия от представителей проекта «Армия — это сила!».

Мастер-класс по армрестлингу и гиревому спорту закономерно вызвал интерес у публики. Немало среди посетителей игр нашлось и тех, кто решил попробовать свои силы и сойтись в поединке с мастером спорта, чтобы попытаться одолеть его.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Urban Games были организованы в столице Татарстана уже в четвертый раз. Событие, прошедшей в экстрим-парке «УРАМ», привлекло 1271 участник из 56 регионов России. Среди спортсменов был разыграны 333 комплекта медалей, призовой фонд турнира составил 4 млн рублей.

Подробнее о спортивном мероприятии можно прочитать в вышедшем накануне материале «Татар-информа» Тысячи спортсменов из 56 регионов страны прибыли на Всероссийские уличные игры в Казань.