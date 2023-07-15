Тысячи спортсменов из 56 регионов страны прибыли на Всероссийские уличные игры в Казань

Сегодня в Центре молодежного спорта в экстрим-парке «Урам» стартовали Всероссийские уличные игры. На праздник спорта в Казань приехали около 1,2 тыс. спортсменов из 56 регионов страны. Масштабное событие открыл директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов.

Фото: Министерство спорта РТ

«Поздравляю вас с годовщиной проведения летней Универсиады 2013, которая открыла всю Казань миру. „Уличные игры МАТЧ” — это отличный формат, в котором есть эмоции и энергия. Отдельные слова благодарности не только Республике Татарстан, но и „Матч ТВ”. Всем яркой борьбы, хороших эмоций и успехов. Помните, что спорт — это норма жизни», — заявил Уразов.

На протяжении двух дней, с 15 по 16 июля, 1271 участник из 56 субъектов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Альметьевска, Зеленодольска, будет демонстрировать свое мастерство в экстремальных видах спорта. В этом году среди спортсменов разыграют 333 комплекта медалей. Призовой фонд турнира составил 4 млн рублей.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Огромное спасибо нашим партнерам из „Матч ТВ”. Благодаря их вкладу мы собрали 1300 человек из 60 городов, и это рекорд. Экстремальные виды спорта развиваются очень динамично. Рады, что на “Фиджитал Игры” по скейтбордингу, которые проходят в эти дни, к нам приехали команды из Колумбии, Испании, Аргентины и Болгарии. Получайте удовольствие от соревнований и жизни», — подчеркнул министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Гостями первого дня Всероссийских уличных игр стали их амбассадоры —легенды футбола Алексей Игонин, Роман Широков, Евгений Алдонин и Руслан Нигматуллин. Также посетители экстрим-парка «Урам» смогли сфотографироваться с Суперкубком России по футболу.

«Очень приятно видеть здесь такое количество молодых активных спортивных ребят. Казань в эти выходные стала спортивной столицей России, и „Уличные игры МАТЧ” – это одно из главных событий. Мы с большим удовольствием приняли приглашение по организации этого спортивного фестиваля», — отметил генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В рамках игр любители и профессиональные спортсмены померялись силами в пяти уличных видах спорта: баскетболе «3 на 3», велосипедном спорте на BMХ, роллер-спорте, скейтбординге и брейкинге.

При этом спортивное мастерство сегодня демонстрировали не только зрелые, но и юные спортсмены. Леониду Березкину всего девять лет, но на велосипеде BMХ он наравне с профессионалами виртуозно исполняет самые сложные трюки. Сел за руль юный спортсмен еще в четыре года. Сегодня он принимает участие в крупных соревнованиях среди мастеров велосипедного спорта на BMХ.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Мы занимаемся непосредственно здесь, в экстрим-парке „Урам”. Уже несколько лет он катается за Татарстан, участвует во многих всероссийских соревнованиях. Этот спорт в хорошем смысле воспитал его — он стал более смелым, напористым и отважным. Он также быстро принимает решения», — поделилась мама мальчика Ирина Березкина.

Турниры по флорболу, текболу и футволею, выступления по самокатному спорту, воздушно-силовой атлетике и роллер-спорту — такова лишь малая часть представленных дисциплин, где бок о бок с любителями выступают титулованные спортсмены.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Экстрим-парк „Урам” — это пока единственный в России комплекс такого уровня, где могут проходить соревнования по разным видам спорта, начиная от роликов и заканчивая брейк-дансом. Трек очень хорошего качества, на нем много разных траекторий. Это очень хорошая платформа для подготовки настоящих чемпионов», — отметил президент Всероссийской федерации скоростного спуска на коньках Павел Крюков.