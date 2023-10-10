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Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации министра экономики движения ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, сообщает ТАСС.
Речь идет Джавад Абу Шамале, который в секторе Газа отвечал за финансы.
Кроме того сообщается, что был также ликвидирован член политбюро ХАМАС Абу Ахмед Закария Муаммар.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлую субботу Израиль атаковали со стороны сектора Газа. В ответ на военные действия армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». При столкновениях и обстрелах среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс. ранены, около 800 израильтян погибли, более 2 тыс. получили ранения.
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