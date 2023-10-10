Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации министра экономики движения ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, сообщает ТАСС.

Речь идет Джавад Абу Шамале, который в секторе Газа отвечал за финансы.

Кроме того сообщается, что был также ликвидирован член политбюро ХАМАС Абу Ахмед Закария Муаммар.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлую субботу Израиль атаковали со стороны сектора Газа. В ответ на военные действия армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». При столкновениях и обстрелах среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс. ранены, около 800 израильтян погибли, более 2 тыс. получили ранения.