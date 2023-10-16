Армия Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в Хан-Юнисе в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, армейская пресс-служба распространила короткую видеозапись с подписью: «Убийство главы общей разведки террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе».

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,3 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс., около 130, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны. В секторе Газа от ударов ЦАХАЛ погибли более 2,2 тыс. человек, свыше 8,7 тыс. получили ранения. Условием начала крупной операции на территории сектора израильские военные назвали эвакуацию мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин накануне счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.