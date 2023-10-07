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Армия Израиля: Боевики ХАМАС взяли в заложники израильтян в секторе Газа
Боевики ХАМАС взяли в плен и вывезли в сектор Газа израильтян. В столкновениях погибли израильские военные, сообщает The Times of Israel.
Информацию подтвердил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.
«Террористическая группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников в секторе Газа, — отмечается в сообщении. — На брифинге для журналистов Хагари сообщил, что в боях также погибли израильские солдаты».
В издании уточнили, что пресс-секретарь не озвучил никаких точных сведений о количестве погибших и заложников.
Сегодня Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на нападение движения ХАМАС. По целям, связанным с боевиками, наносят удары десятки самолетов. В свою очередь ХАМАС объявил о проведении военной операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля и сообщил о запуске не менее 5 тыс. ракет и снарядов.
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