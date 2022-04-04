Ariana Afghan Airlines планирует в ближайшее время начать полеты в Россию

Афганистанская авиакомпания Ariana Afghan Airlines намерена в ближайшее время начать полеты в Россию. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российским авиавластям.

«Ariana Afghan Airlines планирует в ближайшее время открыть рейсы в Россию», — рассказал источник.

Напомним, сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал возобновление авиасообщения с 52 странами, среди которых есть и Афганистан.