Россия 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами

9 апреля снимут коронавирусные ограничения, действовавшие на регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом стран. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает телеграм-канал Кабмина.

«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны нашим российским авиакомпаниям», — сказал Премьер.

На сегодняшний день россияне могут летать без ограничений в 15 стран, включая Катар, Мексику и др. Авиасообщение возобновляется с 52 странами, в том числе Аргентина, Китай, Индия, ЮАР и др.