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Ру Тат
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Общество
4 апреля 2022  15:40

Россия 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами

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9 апреля снимут коронавирусные ограничения, действовавшие на регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом стран. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает телеграм-канал Кабмина. 

«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны нашим российским авиакомпаниям», — сказал Премьер. 

На сегодняшний день россияне могут летать без ограничений в 15 стран, включая Катар, Мексику и др. Авиасообщение возобновляется с 52 странами, в том числе Аргентина, Китай, Индия, ЮАР и др.

#возобновление авиасообщения #Михаил Мишустин
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