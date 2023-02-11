Аргентина разрешила въезд застрявшим в аэропорту беременным гражданкам РФ

Миграционная служба Аргентины разрешила въехать в страну шести беременным россиянкам, ранее застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одну из гражданок РФ — Марию Коновалову.

«На данный момент все [беременные россиянки] разъехались по отелям и ночлегам. Всё хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили. Я сейчас в городе, пытаюсь понять, где переночевать», — рассказала Коновалова.

В свою очередь адвокат трех из шести застрявших в аэропорту девушек Кристиан Рубилар пояснил ТАСС, что Миграционная служба Аргентины изменила решение о недопуске женщин в страну после постановления суда.

По словам Коноваловой, ее и других беременных россиянок без объяснения причин задержали по прилете в Аргентину 9 февраля. Она утверждала, что их около шести часов продержали в зоне паспортного контроля, а затем проинформировали о решении депортировать.

Директор Миграционной службы Флоренсия Кариньяно при этом заявляла газете Perfil, что россиянки, которым запретили въезд, приехали в Аргентину ради «родильного туризма» — путешествия для получения ребенком гражданства страны, на территории которой он родился.

Позднее чиновница сообщила, что Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство граждан России, которые получили его после рождения ребенка, но не остались в стране.