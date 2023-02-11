Аргентина начала отзывать ВНЖ у россиян, уехавших после рождения ребенка

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство граждан России, которые получили его после рождения ребенка, но не остались в стране. Об этом рассказала директор аргентинской Миграционной службы Флоренсия Кариньяно, передает телеканал C5N.

«<…> мы <…> приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами [страны], чем внутри», — пояснила руководитель ведомства.

Соответственно, при рассмотрении в суде вопроса о получении аргентинского гражданства таким россиянином Миграционная служба сообщит, что ВНЖ оказался приостановлен, потому что человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал», уточнила Кариньяно.

До этого власти Аргентины отказали во въезде нескольким беременным россиянкам, которые, как объяснила чиновница газете Perfil, собирались посетить страну ради «родильного туризма» — путешествия для получения ребенком гражданства страны, на территории которой он родился.

Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение периода в 180 дней (начиная с момента первого въезда). Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны. Этот документ позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, включая государства Европейского Союза, Великобританию и Японию.

В начале января британская газета The Guardian рассказала о «буме родильного туризма» в Аргентину среди россиян. По оценке заведующего консульским отделом посольства РФ в этой стране Георгия Полина, в 2022 году туда перебрались от 2000 до 2500 граждан России. Среди них было много россиянок, собиравшихся там родить. «В 2023 году это число может вырасти до 10 тыс.», — добавил Полин.